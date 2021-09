Comunali, Cosenza vicesindaco con Mattei: "Mi occuperò di sicurezza. Tornino i presidi di quartiere"

Dopo un'esperienza come direttore marketing in una multinazionale, da anni si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro. È questo il ritratto di Maurizio Cosenza, candidato con la lista "Futura per i Beni Comuni", a sostegno di Ugo Mattei sindaco. Ed in caso di vittoria di quest'ultimo alle Comunali di Torino del prossimo 3 e 4 ottobre, per Cosenza si profila un ruolo di primo piano: sarà infatti vicesindaco con delega alla sicurezza.

"Metterò le mie competenze - spiega - a servizio della cittadinanza". E il primo pensiero in questo ambito va alla tragedia di piazza San Carlo. "Quella sera - spiega Cosenza - sono stati commessi degli errori madornali, il palco andava a chiudere una via di fuga: queste cose non devono più succedere. Questo non vuol dire che bisogna blindare Torino o chiuderla, ma mettere in atto buone pratiche: la sicirezza al 100% non esiste, ma si possono ridurre al minimo i rischi in caso di eventi".

Tra le priorità, per il vicesindaco di Mattei, che la "forza pubblica torni ad essere a protezione dei cittadini: troppo spesso in questi anni il personale della Città è stato usato in termini vessatori, mettendolo in cattiva luce, mentre dovrebbe essere benvoluto". Per l'esperto di sicurezza servono quindi "più uomini, così come bisogna tornare ai presidi di quartiere: persone che conoscono bene il territorio contribuiscono a creare un senso di sicurezza, allontanando lo spaccio".