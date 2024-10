Dall'opera lecca-lecca ai pesci musicisti: alcune delle opere più bizzarre ad Artissima 2024 [FOTO]

Artissima e le sue opere irriverenti, provocatorie, ma anche divertenti. Una vetrina in cui gli artisti sognano ad occhi aperti e propongono la loro visione del futuro, della realtà, di quello che può essere.

Ecco allora che dalla Galleria Raffaella Cortese, Marcello Maloberti indaga con la sua fotografia il senso del travestimento, il potere ecclesiastico e l’immigrazione. Nove scatti, al di sopra la scritta evocativa: “A Torino piove da Dio”. Nulla da aggiungere, tutti si fermano, tutti scattano foto.

E scattano foto anche alla performance di Lotti Brickmannat, alla galleria Von&Von. La giovane artista ha realizzato dei calchi di bocche di grandi personaggi, da Rubens a Freud, passando per Cristoforo Colombo, fatti di zucchero caramellato. Con sicurezza li lecca, senza chiedere permesso. Attraverso un materiale deperibile come lo zucchero, "prevale" uomini del passato, in un'inversione dei ruoli che è una delicata lotta al patriarcato.

E la parola passa al mondo animale con l’opera di Clara Hastrup della galleria Matta, tra le new entries di Artissima. Un vero e proprio acquario in cui, attraverso dei sensori, i pesci suonano una melodia che i visitatori possono ascoltare.