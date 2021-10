“Questo non è amore”: Polizia e Ospedale Martini insieme per l’eliminazione della violenza contro le donne

In vista della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, riprendono gli incontri della Polizia di Stato con i cittadini di Torino condotti, nell’ambito della campagna permanente “Questo non è amore”, dalla Divisione Anticrimine della Questura di Torino: con quattro incontri settimanali, a partire dal 28 Ottobre, il personale specializzato sarà disponibile per ascoltare ed aiutare le vittime di violenza domestica e stalking o per dare informazioni sugli strumenti utili ad uscire dalla violenza.

L’iniziativa ha, infatti, lo scopo di assicurare un contributo qualificato all’affermazione di una cultura fondata sulle parità di genere nonché di evidenziare l’attenzione della Polizia di Stato verso le “vittime vulnerabili”. Non tutti sanno infatti che chiunque può segnalare alle forze dell’ordine un caso di violenza domestica con la sicurezza che il suo nome non verrà divulgato, e così aiutare concretamente chi subisce violenza, permettendo al Questore, quale Autorità di Pubblica Sicurezza, di intervenire a tutela della vittima, ammonendo la persona violenta.

L’ammonimento si è dimostrato un efficace strumento di prevenzione, permettendo in molte circostanze all’autore della violenza di comprendere il disvalore del proprio comportamento. Laddove la vittima, per paura, per oggettiva impossibilità a raggiungere un ufficio di polizia o per qualsiasi altro motivo, non esca allo scoperto, può essere un amico, un parente, il vicino di casa, a farsi avanti e a segnalare la violenza.

L’Ufficio minori e vittime vulnerabili della Questura, insieme a personale del Commissariato San Paolo, al personale medico e infermieristico dell’Ospedale Martini dell'ASL Città di Torino, ai Centri antiviolenza del territorio e ai Servizi Sociali, incontreranno la cittadinanza, illustrando gli strumenti di legge e di sostegno relativi all’attività di prevenzione e contrasto alla violenza domestica, presso il corridoio di uscita dell’Ospedale Martini, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nelle seguenti date: Giovedì 28 ottobre 2021, Mercoledì 3 Novembre 2021, Martedì 9 Novembre 2021, Lunedì 15 Novembre 2021.

Durante le 4 giornate, verranno distribuite copie dell’opuscolo pieghevole informativo appositamente predisposto per la campagna di informazione.