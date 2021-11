Ancora un incidente in Corso Grosseto: coinvolte due automobili e un bus Gtt

Incidente in corso Grosseto angolo via Chiesa della salute

Un altro incidente in Corso Grosseto. Questa volta verificatosi all'incrocio con via Chiesa della Salute. Il sinistro, avvenuto stamattina intorno alle ore 9, ha riguardato una Hyundai rossa e un bus Gtt linea 10 e fortuitamente ha coinvolto anche una Alfa Romeo Giulietta di colore grigio.



La donna alla guida di quest'ultima vettura è stata condotta al pronto soccorso per accertamenti dovuti a una crisi di panico, mentre più grave l'uomo alla guida della Hyundai rossa.