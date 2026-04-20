Cane abbandonato sul balcone a Torre Pellice: denunciata la proprietaria di Pinerolo

Era stato abbandonato a se stesso in uno spazio di pochi metri quadrati, in mezzo alle proprie deiezioni, con un guinzaglio a penzoloni ancora attaccato al collare e con ciotole di acqua e cibo ormai quasi vuote. È stato ritrovato venerdì 10 aprile, dalla Polizia locale di Torre Pellice, un american staffordshire terrier di un anno e mezzo rimasto solo su un balcone di un condominio nel centro del paese. È stato individuato grazie alla segnalazione di una cittadina che sentiva il cane lamentarsi con guaiti e ululati ormai da un giorno.

Dalla ricostruzione della Polizia locale risulta che la proprietaria dell’animale, una ventunenne residente a Pinerolo, aveva lasciato l’alloggio in fretta e furia il giorno precedente abbandonando il cane sul balcone. Gli agenti hanno provato a contattarla ma lei ha fatto perdere le proprie tracce e si è resa irreperibile. Hanno portato quindi l’animale al canile di Bibiana dove ora può essere adottato grazie all’intervento di persone vicine alla proprietaria, che hanno potuto produrre una dichiarazione di cessione dell’animale.

La donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Torino per il reato di abbandono di animali e rischia l’arresto fino a un anno o l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro.