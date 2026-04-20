Tensione alle Vallette: agente colpito da detenuti durante l'ora d'aria

Attimi di tensione si sono registrati nella mattinata del 20 aprile 2026, intorno alle ore 9,15, all'interno del Padiglione B del carcere di Torino. Durante le consuete procedure di uscita verso i cortili da passeggio, due detenuti di nazionalità marocchina si sono allontanati dal tragitto previsto, tentando verosimilmente di accedere a una sezione differente. La manovra ha originato un acceso confronto verbale con il personale in servizio presso la rotonda.

​Nel tentativo di ripristinare la regolarità delle operazioni e ricondurre i soggetti verso l'area esterna, un agente è stato improvvisamente aggredito. Dopo essere stato spinto, l'operatore è stato colpito più volte al braccio attraverso l'uso violento del cancello della rotonda. L'entità del trauma ha richiesto il trasporto d'urgenza dell'agente presso l'ospedale Maria Vittoria di Torino, dove risulta tuttora ricoverato per le cure necessarie.

​In merito all'episodio, Leo Beneduci, segretario generale dell'OSAPP, ha rilasciato una dura nota ufficiale: “Il padiglione B è ormai allo stremo. Da tempo denunciamo una situazione fuori controllo, peggiore di un girone dantesco dell’Inferno, nel silenzio assordante dei vertici dell’istituto. Rinnoviamo l’invito alle dimissioni immediate: è intollerabile quello che sta accadendo al terzo piano del padiglione B, i detenuti sono aperti e violenti. Intervenga il GOM.”

​L'organizzazione sindacale conclude ribadendo l'urgenza di interventi strutturali a tutela della sicurezza degli operatori e per la restaurazione della legalità in un istituto descritto in stato di grave precarietà operativa.