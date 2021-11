Lo Russo all'assemblea Anci: "Per Torino fondamentale migliorare i collegamenti via treno per la Liguria"

"Le ferrovie rappresentano la forma di mobilità più antica ma allo stesso tempo la più moderna. Per Torino migliorare i collegamenti con la Liguria, ad esempio, è fondamentale". È questo il messaggio che ha voluto rilanciare il sindaco Stefano Lo Russo all'assemblea nazionale Anci a Parma, durante il panel su "Energie e competenze per fare muovere le città". Il primo cittadino, già durante la campagna elettorale, ha più volte detto come il completamento della Tav, insieme al potenziamento delle linee ferroviarie verso la Liguria, siano essenziali per lo sviluppo del capoluogo piemontese.