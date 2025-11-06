Alla fermata Sassi-Superga si aspetta il bus…e la pensilina

La mancanza di una pensilina per la fermata Gtt 589 “Sassi-Superga”, in corso Casale, direzione San Mauro Torinese, è finita al centro di un’interpellanza presentata dai consiglieri della Lega Daniele Moiso e Daniela Rodia alla Circoscrizione 7.

I due consiglieri segnalano la situazione di disagio segnalata da diversi cittadini che ogni giorno utilizzano quella fermata, servita dalle linee 15, 61, 68 e da alcune linee suburbane. Attualmente, infatti, non è presente alcuna copertura o seduta per i passeggeri in attesa: una mancanza che, soprattutto nei mesi invernali o in caso di pioggia, rappresenta un evidente disagio, in particolare per anziani, studenti e pendolari.

“Serve una pensilina per chi aspetta il bus”

Nell’interpellanza Moiso e Rodia chiedono di verificare con Gtt la possibilità di installare una pensilina ad hoc che garantisca un minimo di comfort e riparo agli utenti. L’obiettivo è semplice: offrire ai cittadini un punto di attesa coperto e accessibile, dotato anche di una panchina, come avviene in molte altre fermate del circuito urbano.

“Non si tratta solo di una questione di comodità,” sottolineano i consiglieri, “ma di sicurezza e rispetto per gli utenti del trasporto pubblico che ogni giorno scelgono la mobilità sostenibile e si trovano costretti ad attendere il bus senza alcuna protezione dalle intemperie.”

“Richiesta già inviata”

Alla richiesta della Lega ha risposto il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, che ha ricordato come la problematica non sia nuova. “Già nel 2019 - ha spiegato - avevo inviato una lettera a Gtt per richiedere il posizionamento di due pensiline in corso Casale, in corrispondenza delle fermate 589 e 590, all’altezza dei civici 324 e 325. Purtroppo, ad oggi, l’intervento non è stato ancora realizzato”.

Lo stesso Deri ha assicurato che provvederà a inoltrare una nuova richiesta di sollecito a Gtt, auspicando che l’azienda del trasporto pubblico possa finalmente intervenire per installare la struttura.