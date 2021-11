No Green Pass, c'è il dietrofront sulla direttiva del Ministero: restano consentite le manifestazioni in piazza Castello

Via libera alle manifestazione in piazza Castello, ma stop ai cortei per le vie del centro, almeno nell'area della Ztl Centrale. E' questa la decisione della Prefettura di Torino rispetto alla Circolare del Viminale che aveva chiesto ai Comuni di vietare le manifestazioni nei centri cittadini per una questione di sicurezza sanitaria legata al Covid-19.

I No Green Pass, che tutti i sabati da qualche settimana manifestano in centro, avranno quindi il via libera per oggi. La decisione è stata presa ieri in un incontro che ha coinvolto la Prefettura di Torino, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Raffaele Ruberto, il Questore e i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Torino. Durante la riunione si è certificato che "Piazza Castello è il luogo cittadino connotato da una maggiore valenza simbolica per la comunità, in cui hanno tradizionalmente luogo le principali iniziative pubbliche e lo svolgimento di manifestazioni e presidi nell’esercizio del diritto di manifestare in luogo pubblico". Si è dunque unanimemente concordato che nello spazio di Piazza Castello potranno svolgersi le manifestazioni regolarmente preavvisate.

E’ stata inoltre individuata la zona di Torino compresa nel perimetro della ZTL centrale come un'area particolarmente sensibile e quindi - fatta eccezione, come detto, per Piazza Castello - sarà oggetto di "temporanea interdizione allo svolgimento di manifestazioni pubbliche". Tradotto in parole semplici: sì alle manifestazioni in piazza Castello, no ai cortei e altre forme di protesta lungo le vie della Ztl Centrale.