Anticorpi monoclonali per curare il Covid, Icardi: "I medici piemontesi sono stati invitati a usarli"

Si è molto dibattuto sull'efficacia degli anticorpi monoclonali per la cura del Covid. Ma adesso che sono stati approvati e il parere della comunità scientifica è unanime, il tema diventa quella delle somministrazioni. E in questa particolare classifica il Piemonte è tra le ultime regioni italiane.

Da metà marzo, infatti, su tutto il territorio nazionale sono stati distribuiti gli anticorpi monoclonali presso i vari centri abilitati. Si tratta di una cura in grado di ridurre del 50% la possibilità che un soggetto malato di Covid finisca in ospedale e ad oggi, a fronte di un aumento dei contagi e dei ricoveri, pare essere la terapia più efficace.

"Purtroppo, ad oggi, il Piemonte è la quartultima regione d’Italia in termini di somministrazioni", ha spiegato in Consiglio regionale la consigliera Sarah Disabato del Movimento 5 Stelle, che su questo ha interrogato Luigi Icardi. L'assessore, di suo, ha dato rassicurazioni. Nella nota scritta e poi letta in aula dalla collega Vittoria Poggio, Icardi ha spiegato: "Tutti i medici piemontesi sono stati invitati a usare i farmaci monoclonali".

"E' sicuramente un fatto positivo che vi sia stato un confronto fra Giunta ed associazioni di Medici di Medicina Generale", ha poi commentato Disabato. "Resta comunque il fatto che questa terapia viene somministrata ancora troppo poco. E' necessario che il sistema piemontese spinga sull'acceleratore per attestarsi, quantomeno, in linea con la media nazionale".

