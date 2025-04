Comunali Torino 2027, Italia Viva: "Per vincere puntiamo al centro. Serve cambio di passo a sinistra"

Della lista "Lo Russo sindaco", che alle Comunali del 2021 contribuì appunto a fare eleggere l'attuale primo cittadino di Torino Stefano Lo Russo, non resta praticamente più nulla in Sala Rossa e nelle Circoscrizioni. Nata come contenitore di civici ma anche di partiti, dagli sforzi dell'allora capogruppo regionale di Monviso Mario Giaccone, ad oggi in Sala Rossa esprime di fatto solo l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino.

Incontro sulla sicurezza con Italia Viva

I consiglieri Silvio Viale ed Elena Apollonio, dopo innumerevoli scontri e divergenze, hanno diviso le loro strade: lui ora è capogruppo dei Radicali, mentre lei di DemoS. Ed in questo contesto frammentario c'è già chi ha iniziato a lavorare in vista delle Comunali 2027: Italia Viva.

I renziani sabato scorso hanno promosso a Torino l'incontro pubblico “Sicurezza a 360°”. “Iniziamo oggi a costruire una piattaforma civica e politica credibile in vista delle elezioni amministrative del 2027. Per vincere, dobbiamo spostare il baricentro del centrosinistra, affrontando con coraggio e concretezza temi come la sicurezza, il decoro e la vivibilità urbana, che negli ultimi anni sono stati quasi esclusivamente presidio del centrodestra”, sottolinea Davide Neku, Presidente di Italia Viva Torino.

Il partito di Matteo Renzi aveva già segnato le distanze dai civici alle scorse Regionali, presentando la lista "Stati Uniti d'Europa" con i socialisti e +Europa, ed arrivando ad eleggere a Palazzo Lascaris Vittoria Nallo. Ora, a due anni della amministrative, prende il via il percorso verso il 2027. Dove vogliono rivendicare un protagonismo maggiore rispetto alle scorse Comunali, dove di fatto non sono riusciti ad eleggere nessun consigliere né a guidare una Circoscrizione.

I voti del centro

E per ottenere un incarico puntano a raccogliere voti nel bacino del centro, quello dove pescano anche i Moderati. Al momento non si sa se il gruppo di Portas correrà da solo come nel 2021 o se farà parte di un'eventuale lista contenitore: stessi dubbi che al momento ha anche Italia Viva. Per certo si sa che tutti punteranno alle preferenze dei liberali o comunque di chi non si sente rappresentato da un Partito Democratico più spostato verso sinistra con la Segretaria Elly Schlein.

A confermarlo anche Roberto Passadori, Consigliere in Circoscrizione 8 e rappresentante di Italia Viva di Cavoretto: “I cittadini ci chiedono un cambio di passo. Sono stanchi di un centrosinistra che ignora le priorità reali delle persone". “Come Stati Uniti d’Europa, anche in Piemonte continuiamo a lavorare insieme a +Europa e ai Socialisti, portando avanti una visione comune e ambiziosa. A maggior ragione oggi, il sogno degli Stati Uniti d’Europa non solo vive, ma si rafforza ancora di più" conclude la capogruppo regionale Vittoria Nallo.