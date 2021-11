Giovane writer denunciato a Porta Nuova: fermato mentre tentava di graffitare un convoglio

A Torino Porta Nuova i poliziotti hanno denunciato un 21enne italiano per imbrattamento e deturpamento.

Il giovane, unitamente ad altri coetanei, in corso di identificazione, è stato sorpreso nel deposito dei treni denominato “Parco Campi” mentre era intento a graffitare un convoglio.

Accompagnato presso gli uffici di polizia, all’interno dei tre zaini che aveva al seguito, sono state trovate 11 bombolette spray, un rullo, un barattolo di vernice e guanti poi sottoposti a sequestro. Il 21enne è stato anche sanzionato amministrativamente per la violazione del Regolamento di Polizia Ferroviaria in quanto si è introdotto nell’area ferroviaria interdetta alle persone non autorizzate.