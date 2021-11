Monopattini elettrici, Maccanti (Lega): "Lo Russo faccia diventare obbligatorio il casco"

A Torino diventi obbligatorio l'uso del casco per i monopattini elettrici . La richiesta arriva dalla capogruppo comunale della Lega Elena Maccanti che, su modello di quanto fatto a Firenze, chiede al sindaco Stefano Lo Russo di firmare un'ordinanza che imponga l'uso della protezione per chi viaggia sul mezzo a due ruote.

Nel Biellese morto un 33enne su monopattino

Una richiesta che arriva a dieci giorni di distanza dal drammatico incidente del 22 novembre a Dorzano nel Biellese, dove un 33enne è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre viaggiava in monopattino sulla provinciale 228 di Roppolo. La vittima, secondo quanto emerso, viaggiava in un tratto di strada molto buio senza casco e giubbotto catarifrangente.

"Comune individui aree di sosta per mono in sharing"

Oltre questo Maccanti, alla luce del Decreto Trasporti che prevede un giro di vite sull'uso dei monopattini in sharing, chiede che "il Comune individui aree di sosta appositi per questi mezzi, che non possono ovviamente sostare sui marciapiedi dove invece vengono sempre lasciati".