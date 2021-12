Maltrattamenti sui minori in affido, Marrone: "Nessun controllo. Terreno fertile per abusi" [VIDEO]

"Nel 2019 - spiega - abbiamo presentato un ordine del giorno per istituire un’indagine conoscitiva per fare luce sul sistema piemontese per l’allontanamento di minori: questa azione ha evidenziato che c’è un sistema che non funziona" . "Il sistema di controlli - aggiunge - è solo sulla carta: c’è un’opacità che consente influenze tra interessi privati e pubblici. Non esiste un sistema di verifica dei giudici onorari del tribunale dei minori, c’era quindi terreno fertile per consentire abusi".

"Allontanamenti durano oltre media nazionale"