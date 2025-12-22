Rosatelli al corteo pro-Aska finisce nel mirino della destra: "Lo Russo gli tolga le deleghe"

L'assessore alle Politiche Sociale Jacopo Rosatelli finisce nel mirino della minoranza, ma anche della sua maggioranza, per aver partecipato sabato al corteo pro-Askatasuna. Il primo a lanciare l'attacco è il capogruppo dei Moderati Simone Fissolo, "stupito" per la sua presenza alla manifestazione.

Moderati e DemoS sulle barricate

"Sono convinto - ha proseguito - che Rosatelli fosse lì per provare a domare la piazza e a difendere l'operato della Città in virtù del suo riconosciuto carisma, ma questa sua intenzione non è servita visto gli insulti e le scritte che offendevano il sindaco".

Sulla stessa linea la collega Ivana Garione, che insieme al leader dei Moderati Giacomo Portas e di DemoS in Sala Rossa Elena Apollonio aggiunge: "Troviamo fuori luogo la presenza di un assessore nelle manifestazioni di odio nei confronti delle istituzioni, della città e soprattutto del sindaco".

Liardo (FdI): "Lo Russo tolga deleghe a Rosatelli"

Fa un passo più avanti Fratelli d'Italia, che a prima firma del consigliere Enzo Liardo ha presentato una mozione per chiedere al sindaco Stefano Lo Russo di togliere le deleghe a Rosatelli, per poi estrometterlo dalla giunta. Un atto già sottoscritto da Lega e Forza Italia. "Un rappresentante delle istituzioni - ha spiegato il meloniano - non può scendere in piazza accarezzando e sollecitando la violenza contro le istituzioni medesime".

"Rosatelli- ha rincarato Liardo - non può avere la competenza della gestione della cosa pubblica e allo stesso tempo scendere in piazza per protestare al fianco di ampie frange di violenti contro le istituzioni, di cui è espressione". Sulla stessa linea la capogruppo di Forza Italia Federica Scanderebech, che chiede a Lo Russo di prendere le distanze da Rosatelli.



Avs fa quadrato: "Richiesta dimissioni ridicole e strumentali"

"Le dimissioni richieste al Sindaco e all’Assessore Rosatelli sono ridicole, strumentali e volte solo ad alimentare la propaganda di destra - commentano Sara Diena, Capogruppo SE in Comune e Emanuele Busconi, consigliere comunale SE -. Noi, in piazza, ci saremo sempre: per difendere gli spazi sociali da chi vuole cancellarli, per resistere a chi strumentalizza singoli episodi di violenza e responsabilità personali per colpire intere comunità. Per dire che non cediamo alle armi di distrazione di massa che il Governo mette in atto, in questo caso a spese della nostra Città".