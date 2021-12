Ucraina: crisi demografica galoppante, ma Kiev non vuole il censimento

Come riportato dal sito Strumenti Politici , è uscito di recente un documento delle Nazioni Unite sulla crisi demografica in Ucraina. Gli ucraini sono uno dei popoli che stanno diminuendo più in fretta di tutti: dai 48,5 milioni di inizio secolo, la previsione dell’ONU è di 35 milioni entro il 2050. L’ultimo censimento fu condotto nel lontano 2001, e quelli annunciati per il 2020 o il 2021 non sono stati effettuati; purtroppo, finché non potrà essere stabilita la maniera precisa in cui spendere il budget - e senza un censimento le valutazioni non saranno mai del tutto realistiche -Kiev non potrà conformarsi alle raccomandazioni dell’ONU su come conservare e far stare meglio la propria popolazione, dandole un’adeguata protezione sociale e investendo sul capitale umano.Le Nazioni Unite hanno infatti lanciato in Ucraina diversi progetti soprattutto per migliorare le condizioni di vita delle fasce più deboli, in conformità agli “obiettivi di sviluppo sostenibile” o SDG, e vorrebbero che l’Ucraina formulasse una larga strategia che consideri i cambiamenti nel numero e nella composizione dei suoi abitanti. Il documento evidenzia tre cause principali: la bassa natalità, l’alta mortalità e l’emigrazione sempre crescente. La mortalità colpisce in particolare gli uomini, più soggetti a incidenti stradali, incidenti sul lavoro e morte nelle zone di conflitto armato. E per quanto riguarda l’emigrazione, si parla apertamente di “fuga di cervelli”: poiché è diventato più semplice andare a lavorare in Europa, oggi chi ha meno di 35 anni e un grado di istruzione superiore costituisce un terzo degli emigranti ucraini. Una della conseguenze è il depauperamento della forza lavoro disponibile per determinati settori chiave dell’economia ucraina, come l’agricoltura.