Torino incorona Gaetano Manfredi Presidente dell'Anci [VIDEO]

"Noi arriveremo - ha aggiunto Manfredi - con proposte serie e unitarie. Ci aspettiamo quindi, e sono molto fiducioso che questo avvenga, un'interlocuzione diretta e forte con la Premier e con il Governo: noi rapidamente costruiremo un’agenda dei Comuni con una serie di proposte concrete che le sottoporremo. Sono convinto che riusciremo a trovare una strada per realizzarle".

A pesare in maniera determinante per la vittoria di Manfredi è stato sicuramente l'appoggio della Segretaria del PD Elly Schlein. "Con Elly - ha spiegato oggi - ho un ottimo rapporto e ci sentiamo spesso: mi ha sempre detto di portare avanti le istanze in cui ho sempre creduto. Mettere al centro della nostra azione l'interesse dei cittadini e soprattutto i bisogni di quelli che sono in difficoltà. Oggi noi abbiamo tante persone che vivono in difficoltà per la casa, il lavoro e reddito. Se noi siamo in grado di mettere al centro, in maniera corretta, i bisogni delle persone che sono in difficoltà facciamo un buon servizio al Paese".