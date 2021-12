Ciclabile via Nizza da piazza Carducci al Lingotto, i negozianti: "Abbiamo perso il 20% del fatturato"

I 900 metri della ciclabile di via Nizza da piazza Carducci a via Biglieri hanno fatto perdere, nel 2021, il 20% di fatturato a numerosi negozianti. A presentare il "conto" della mobilità sostenibile è Alessandra Girardello , titolare della Gelateria Silvano e Presidente dell’Associazione Commercianti Nizza Millefonti, che oggi è intervenuta alla presentazione della petizione sottoscritta da 432 cittadini che chiede di rivedere il tracciato della ciclabile .

"Via Nizza diventata un'autostrada"

La pista è stata realizzata un anno fa da Eataly, nell'ambito della realizzazione di Green Pea, ed è costata 300mila euro. In quel tratto la carreggiata automobilistica è stata ridotta ad una solo corsia di marcia, trasformando via "Nizza in un'autostrada" in direzione del complesso commerciale di Farinetti. "È peggiorata la viabilità - ha spiegato Vitale Pinelli, primo firmatario dell'atto - e la sosta delle auto, disincentivando chi per acquisti si vuole fermare in zona".