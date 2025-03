Autobus butta giù un muretto e finisce nel Po: momenti di grande paura [FOTO]

Momenti di grande paura nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 26 marzo, a Torino. Poco prima delle 17.45 un autobus turistico ha sfondato un muretto, finendo nelle acque del Po.

Vigili del fuoco e soccorsi sul posto

Nel giro di pochi istanti si sono mobilitati i soccorsi e i Vigili del fuoco per un rapido intervento.

L’autista è stato recuperato e sono in corso attività di ricerca di eventuali ulteriori persone o di passanti coinvolti nell’incidente. Pare infatti che il mezzo appartenente alla società Di Carlo Tours di Guglionesi, in provincia di Campobasso, fosse privo di passeggeri, al momento.

Morto il conducente

Purtroppo il conducente è stato riportato fuori dalle acque privo di vita. Forse un malore gli è stato fatale, mentre stava facendo manovra in retromarcia nel punto di piazza Vittorio che imbocca il lungo Po Fred Buscaglione. Il mezzo è caduto dalla rampa che porta ai Murazzi: nel cadere il bus ha urtato tre persone, subito prese in cura dal 118, per fortuna in codice verde. I primi a soccorrere sono stati dei canottieri che si trovavano nelle vicinanze.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO