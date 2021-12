Sabato al via la stagione invernale di Domobianca365

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Grazie alle nevicate degli ultimi giorni e al lavoro di preparazione svolto con il nuovo impianto di innevamento artificiale, Domobianca365 – la stazione sciistica “Free and Chic” di Domodossola – apre ufficialmente la stagione invernale 2022.

Una partenza attesa, tanto voluta e desiderata dagli appassionati dello sci alpino, dello snowboard e da tutte le famiglie che ora potranno passare giornate di sport, piacere e divertimento sulle piste dell’Alpe Lusentino.

Quello di sabato è un evento importante per Domobianca365 che segna sostanzialmente, dopo gli ottimi risultati ottenuti durante la scorsa estate, l’esordio invernale della nuova proprietà – il gruppo Altair – che ha investito risorse ed esperienza nel rilancio della stazione sciistica del capoluogo: Domodossola.

“Siamo finalmente arrivati a tagliare il nastro di una nuova importante sfida – commenta Paolo Zanghieri, Presidente del Gruppo Altair e di Domobianca365 – che non vedevamo l’ora di poter affrontare. Abbiamo voluto elevare ancora di più il livello di qualità di Domobianca365 in ogni particolare e in tutti i dettagli per regalare ai nostri ospiti giornate di divertimento sulla neve da trascorrere in piena sicurezza. Con tre punti ristoro tutti nuovi o appena ristrutturati, un impianto di innevamento artificiale che garantirà neve per tutta la stagione, piste per sciatori di ogni livello, la scuola sci e i sorrisi di benvenuto di tutto il nostro personale, siamo pronti ad aprire le porte a tutti gli ossolani, ai cittadini di Domo e agli appassionati dell’alto Piemonte e delle vicine provincie lombarde. Per tornare, finalmente dopo lo stop imposto dalla pandemia nella passata stagione, a divertirsi con noi a Domobianca365”.

Nel primo weekend della stagione saranno aperte la Seggiovia Motti lo skilift Baby, i due nuovi tapis roulant – da 100 metri e 40 metri – allestiti sotto la Baita Motti, per il divertimento dei piccoli sciatori. A regime, una volta soddisfatte le condizioni di innevamento, saranno 4 le seggiovie in azione a Domobianca365 (Motti, Prel, Torcelli e Casalavera) con una portata di 1000 persone/ora cadauna, oltre a 2 sciovie e tre tapis roulant.

Gli impianti saranno aperti tutti i giorni dalla 8.30 alle 16.30.

Per questo primo fine settimana di apertura prezzi scontati per gli skipass, acquistabili direttamente online da Venerdì (giornaliero intero 23 euro, oltre a varie tariffe agevolate).

Per la stagione 2021/2022 sono state razionalizzate le tariffe con un prezzo per lo skipass festivo di 33 euro (ridotto under 14, over 65 e residenti a 26 euro). Disponibili anche accessi per 4 e 2 ore.

E’ già acquistabile dal sito anche l’abbonamento stagionale al costo di 400 euro (ridotto under 14, over 65 e residenti a 320 euro).

Gli skipass si possono acquistare online sul sito www.domobianca365.it/ e presso le biglietterie alla partenza degli impianti.

La ristorazione di qualità di Domobianca365 rappresenta uno degli aspetti di maggior novità per la stagione. Domobianca Food accoglierà sciatori e clienti nelle strutture del LuseBar, alla partenza della seggiovia, alla Baita Motti, il nuovo grande ristorante con terrazza panoramica e vista sulla piana di Domodossola completamente ristrutturato e in gradi di ospitare fino a 300 persone e con una terrazza di 350 mq e infine allo SkiBar il caratteristico approdo nel punto più alto della località dove gustare specialità della cucina ossolana, ottimi panini e birre artigianali. SkiBar non sarà aperto in questo primo fine settimana in attesa che le condizioni di innevamento consentano l’apertura del secondo tratto della seggiovia. Nelle prossime settimane sarà aperto, con servizio di pizzerie e paninoteca, anche lo spazio del Rifugio Lusentino in prossimità del parcheggio.

Come detto sono tantissime le novità per questa stagione, a partire dal rinnovato impianto di innevamento artificiale, su cui si è lavorato dopo l’estate e sino a poche settimane fa, che garantisce neve su 10 km di piste. Completamente automatizzato, grazie al nuovo software per il controllo dei cannoni, l’impianto è alimentato con l’acqua del nuovo lago, realizzato appositamente per l'approvvigionamento e l’innevamento, che permetterà di avere sempre neve e piste in ottime condizioni a Domobianca365.

Disponibili per chi vuole imparare o desidera affinare le proprie capacità sulla neve i maestri della Scuola di sci oltre a un servizio di noleggio dell’attrezzatura.

Nel corso delle prossime settimane e certamente per le vacanze di Natale e fine anno sarà pronto anche un ampio snowpark per gli appassionati di snowboard che potranno contare anche su due nuovi maestri entrati nel team della scuola sci.

Sciare a Domobianca365 è un’esperienza unica svolta in piena sicurezza. Le norme di accesso e di utilizzo degli impianti saranno osservate nel pieno rispetto delle linee guida emesse dal CTS e approvate dal Ministero della Salute. L’obbligo del distanziamento e dell’uso della mascherina sarà fatto osservare durante i momenti di attesa per la salita sugli impianti e in tutte le strutture ricettive della stazione sciistica.

L’augurio è quello di poter far trascorrere giornate di divertimento e di relax nel segno della passione e della qualità, grande obiettivo di tutti i 50 addetti che sono impegnati ogni giorno a Domobianca365.