"Un anno in Piemonte" sale in quota: il 27 dicembre la presentazione a Bardonecchia

Torna, come ogni fine d'anno, l'appuntamento con "Un anno in Piemonte", il resoconto degli ultimi dodici mesi vissuti dalla nostra Regione nel libro curato da Beppe Gandolfo, volto storico delle reti Mediaset e commentatore del gruppo More News.

Da Cirio riconfermato presidente alla crisi di Stellantis e del settore automotive, dai 200 anni del Museo Egizio alla guerra per l'eredità Agnelli, da Juve e Toro al trionfo di Sinner alle Atp Finals, c'è davvero di tutto nella 23esima edizione del volume edito da Enneci Communication.

Come di consueto, Gandolfo presenta la sua opera in location di prestigio del Piemonte e subito dopo il Natale ecco l'appuntamento di Bardonecchia. Venerdì 27 dicembre, dalle ore 17.30, il Foyer del Palazzo delle Feste sarà la splendida cornice che ospiterà il volto di Mediaset per rivivere quello che è successo in questo 2024 che ci apprestiamo a salutare.