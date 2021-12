Dalla Torino Wine Week al Festival del Riuso: tutte le iniziative di questo weekend

Mostre, concerti e appuntamenti teatrali che accompagneranno un altro weekend di iniziative culturali a Torino che si prepara per le feste natalizie.

Ecco alcuni degli appuntamenti imperdibili:

MOSTRE E SPETTACOLI

ROSE BIANCHE PER GIOVANNA CATTANEO INCISA

Sabato 18 dicembre

A 10 anni esatti dalla scomparsa di Giovanna Cattaneo Incisa, GAM, il MAO e Palazzo Madama apriranno gratuitamente al pubblico le collezioni permanenti e le mostre Una Collezione senza confini, Luigi Ontani, Alessandro Sciaraffa, Claudio Parmiggiani alla GAM, Kakemono e Hub India al MAO e Hub India a Palazzo Madama.

INFO: Gam, Mao, Palazzo Madama - https://www.fondazionetorinomusei.it/

"A TE E FAMIGLIA"

Fino al 14 gennaio

Una mostra con i biglietti di auguri che un centinaio di umoristi italiani e stranieri si sono scambiati tra loro dal 1960 a oggi. E' la mostra che inaugura venerdì 10 dicembre a Palazzo Lascaris. Quasi duecento biglietti di auguri dalla ricca collezione di Dino Aloi (presidente del Centro Studi Vivere dal Ridere, disegnatore e curatore della mostra) ed è costituita dai cartoncini di auguri che gli artisti della matita si sono scambiati durante le feste con il tratto originale e inconfondibile di ciascuno di loro.

INFO: Palazzo Lascaris - www.cr.piemonte.it

ISTRUZIONI PER IL RIUSO

Sabato 11 dicembre

Ancora un giorno per visitare il primo Festival nazionale "Istruzioni per il riuso", che si svolgerà in alcuni luoghi chiave della città, dove l’incontro con i cittadini è anche una consolidata esperienza di partecipazione civica: come la casa del Quartiere San Salvario e il Community Hub di via Baltea.

INFO: www.tavolodelriuso.it

TORINO WINE WEEK

Fino al 19 dicembre

Il vino torna protagonista per la Torino Wine Week. La prima edizione invernale del festival del vino del capoluogo piemontese. Una kermesse diffusa che coinvolgerà cantine, osterie, ristoranti con oltre 70 produttori da tutta Italia che saranno protagonisti con degustazioni, masterclass, aperitivi e cene a tema.

INFO: https://www.torinowineweek.it/

CONCERTI

MUSICA DA CAMERA IN JEANS

Domenica 12 dicembre, ore 12 e 17

Sono cinque i gruppi più meritevoli del concorso "Musica da Camera in jeans" che si esibiranno al Conservatorio Giuseppe Verdi fino al 19 dicembre 2021 in concerti a ingresso gratuito. Le fil rouge , Freitag Lied Duo, Nuovo Quintetto di Torino, Trio Tau e Pentafiati. I concerti di domenica 12 alle ore 12 e alle ore 17. Ingresso gratuito.

INFO: Conservatorio Verdi - www.sistemamusica.it

UN QUARTETTO PER LA RESISTENZA

Domenica 19 dicembre, ore 17

Due donne, due uomini, una sola protagonista. Sara D’Amario è l’interprete di Un quartetto per la Resistenza, monologo per la regia di François-Xavier Frantz che esegue anche le musiche dal vivo, ambientato negli anni della Resistenza nelle campagne tra Barge e Bagnolo.

INFO: Polo del Novecento - polodel900.secure.force.com/eventi?IdEvt=a0C6N00000114rf

TEATRO

LABORATORIO SULLO “SCHIACCIANOCI”

Sabato 11 e domenica 12 dicembre alle 15.30 e alle 17.30

Il duo Yulia&Glenda (violino e pianoforte) invita i bambini dai 5 ai 14 anni e le loro famiglie a visitare in musica il mondo fiabesco di P. I. Tchaikovsky. Doppio appuntamento con un concerto-laboratorio tutto dedicato allo “Schiaccianoci”, capolavoro del balletto eseguito per la prima volta a San Pietroburgo il 18 dicembre 1892.

INFO: Sala Scicluna, via Martorelli 78, www.nuovecosmogonieteatro.com

I DUE GEMELLI

Sabato 11 dicembre ore 19.30, domenica 12 dicembre ore 15.30

Un libero adattamento di Natalino Balasso dell’opera I due gemelli veneziani di Carlo Goldoni per la regia di Jurij Ferrini. In questo nuovo adattamento, la commedia è ambientata negli anni Settanta e riflette su temi attuali come il culto dell’appartenenza, la manipolazione, le fake news.

INFO: Gobetti, via Rossini 8, www.teatrostabiletorino.it

LE VENTI GIORNATE DI TORINO

Sabato 11 dicembre ore 20

Un racconto distopico e profetico, ricco di spunti ancora attuali, che trova nel teatro d’ombra un perfetto accompagnamento visivo. Un omaggio che Controluce ha voluto fare alla tradizione del teatro di strada, un’arte difficile da fermare: basta un po’ di buio e qualcuno che ascolti. Di e con Cora De Maria.

INFO: Teatro Baretti, via Baretti 4, festivalincanti.it/incenti-dinverno-2021

CELESTE APPUNTI PER NATURA

Sabato 11 dicembre ore 20.30

Raffaella Giordano, con la sua creazione, si accompagna alle note del pianoforte di Arturo Annecchino e dall’universo sonoro di Lorenzo Brusci. Avvolta in un abito a fiori, l’autrice crea con rigore e levità una partitura gestuale in un unico flusso ricco di suggestioni. Dopo lo spettacolo, segue in foyer un incontro moderato dalla studiosa e ricercatrice Rita Maria Fabris.

INFO: Lavanderia a Vapore di Collegno, piemontedalvivo.it

ANDREA SCANZI

Sabato 11 dicembre ore 21

Il noto giornalista torna con una ripresa di un suo fortunato lavoro dedicato al teatro-canzone di Giorgio Gaber e Sandro Luporini. Scanzi si è laureato a Arezzo proprio con una tesi su Gaber, De André e i cantautori di quella generazione e del Signor G. E' pertanto un profondo e appassionato conoscitore, capace di raccontarne con grazia le sfaccettature meno conosciute nella speranza che la memoria di un artista tanto importante per il panorama italiano vada via via perdendosi.

INFO: Colosseo, via Madama Cristina, www.teatrocolosseo.it