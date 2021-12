Il materasso in memory foam è la scelta migliore per te?

La scelta del materasso è importante e deve essere presa con molta attenzione. Dal materasso su cui si dorme, infatti, dipende la qualità del nostro sonno e di conseguenza il nostro benessere durante il giorno. Se hai deciso di acquistare un nuovo materasso e stai valutando quelli in memory foam, sappi che potrebbero rappresentare proprio la soluzione più adatta alle tue esigenze. Per quale motivo? Scopriamolo insieme in questo articolo!

Cos’è il memory foam?

Rispetto al passato, il materasso è uno degli oggetti più usati in ogni casa che ha subito i maggiori cambiamenti in termini di nuovi materiali e tecnologie innovative. Fra composizione del materasso, reti, doghe e guanciali, gli esperti del settore hanno davvero fatto di tutto per renderci più a nostro agio e migliorare il nostro comfort notturno. Una di queste notevoli migliorie è rappresentata dal memory foam.

Questo materiale nasce negli anni ‘60 grazie agli scienziati della NASA che lo utilizzavano per proteggere gli astronauti dagli urti durante i loro viaggi nelle navicelle spaziali. Nel corso del tempo ha trovato nuove e utili applicazioni in altri campi, fra cui quello dei materassi, grazie alle sue caratteristiche peculiari. Da allora, i materassi in memory foam sono fra i più amati dagli acquirenti.

La caratteristica principale del miglior materasso in memory foam è quella di adattarsi alla forma del corpo, riducendo i punti di pressione e sostenendo l’utente nel modo migliore. Si tratta di un materiale termosensibile, cioè sensibile al calore, e viscoelastico, ovvero in grado di adattarsi al corpo di ogni persona grazie alla propria densità ed elasticità.

I benefici del materasso in memory foam

Sostanzialmente, la capacità di adattarsi al corpo della persona che dorme, rende il materasso in memory foam una soluzione ottimale per una buona notte di sonno. Ma i benefici che apporta sono numerosi e innegabili, e non si fermano qui. Anche molti medici consigliano spesso questo tipo materiale a chi soffre di mal di schiena. I benefici principali che apporta sono i seguenti:

Supporto a tutto il corpo e sostegno alla schiena . Il materiale di questi materassi assorbe la pressione del corpo sdraiato sulla superficie e la ridistribuisce. Questo favorisce il rilassamento della muscolatura e stimola la circolazione sanguigna. È il materasso stesso che si adatta al tuo corpo e alle sue forme uniche, sostenendone peso e struttura e consentendoti di trovare un’ottima postura naturalmente nel sonno. La mattina dopo, il materasso riassume lentamente la sua forma originaria per il successivo utilizzo.

. Il materiale di questi materassi assorbe la pressione del corpo sdraiato sulla superficie e la ridistribuisce. Questo favorisce il rilassamento della muscolatura e stimola la circolazione sanguigna. È il materasso stesso che si adatta al tuo corpo e alle sue forme uniche, sostenendone peso e struttura e consentendoti di trovare un’ottima postura naturalmente nel sonno. La mattina dopo, il materasso riassume lentamente la sua forma originaria per il successivo utilizzo. Termosensibile per una temperatura perfetta . Grazie a questa sua caratteristica, il materasso in memory foam si adatta alla temperatura dell’utilizzatore. Mantiene il calore dell’utente d’inverno. Ed essendo anche traspirante, aiuta a redistribuire il calore in accesso in estate, mantenendo anche una corretta ventilazione grazie alle sue proprietà viscoelastiche. Inoltre, il memory foam non teme l’umidità quindi è indicato sia nei climi umidi che in quelli più secchi.

. Grazie a questa sua caratteristica, il materasso in memory foam si adatta alla temperatura dell’utilizzatore. Mantiene il calore dell’utente d’inverno. Ed essendo anche traspirante, aiuta a redistribuire il calore in accesso in estate, mantenendo anche una corretta ventilazione grazie alle sue proprietà viscoelastiche. Inoltre, il memory foam non teme l’umidità quindi è indicato sia nei climi umidi che in quelli più secchi. Ecologico, anallergico e antiacaro . Il memory foam, infatti, è composto solitamente da due strati, la cui base è realizzata in Waterfoam, un materiale ecologico schiumato ad acqua. Essendo traspirante, riduce l’accumulo di polvere e di conseguenza degli acari.

. Il memory foam, infatti, è composto solitamente da due strati, la cui base è realizzata in Waterfoam, un materiale ecologico schiumato ad acqua. Essendo traspirante, riduce l’accumulo di polvere e di conseguenza degli acari. Resistente. L’acquisto di un buon materasso in memory foam è un ottimo investimento. Questi prodotti, infatti, durano nel tempo grazie alla loro resistenza alle sollecitazioni e alla struttura stessa.

I motivi per scegliere un materasso in memory foam

Come hai potuto vedere, chi acquista un materasso in memory foam di buona qualità difficilmente se ne pente grazie al comfort che è capace di garantire durante le ore di sonno. Per capire se questo materasso fa al caso tuo, puoi cercare di rispondere ad alcune domande che ti faranno capire se questo prodotto è adatto a te.

Innanzitutto, cerca di capire se durante il riposo provi qualche sensazione fastidiosa di pressione in qualche parte del corpo. In questo caso, sai che il materasso in memory foam ti aiuterebbe ad alleviare la pressione e a ridistribuire meglio il peso corporeo. Se soffri di dolori articolari o di mal di schiena, poi, sarà un toccasana per te.

Ti muovi molto durante il sonno? Oppure si muove molto chi dorme con te? Le proprietà viscoelastiche del materasso in memory foam lo rendono una scelta perfetta grazie alla sua eccezionale adattabilità continuativa e immediata a ogni tuo movimento. Inoltre, il materiale stesso non trasmette il tuo movimento al tuo vicino, fattore molto utile a garantire tranquillità durante la notte.

In conclusione…

Il sonno notturno è fondamentale per tutti noi, dai più piccoli fino all’età avanzata. Per questo è importante garantire al nostro corpo il miglior riposo possibile nelle ore notturne. L’acquisto di un materasso in memory foam offre talmente tanti benefici che soddisfano le esigenze di un gran numero di persone. Provalo e non te ne pentirai!