Il teleriscaldamento arriva anche a Le Gru

L’esigenza di uno shopping più responsabile incontra le soluzioni ad alto rendimento e a ridotto impatto ambientale del teleriscaldamento: è con questi obiettivi che Klepierre e Iren annunciano la firma di un importante accordo per Le Gru.

A partire dall’ottobre del 2022 il Centro, dove è in atto un complesso programma di ristrutturazioni, cambierà il sistema di riscaldamento allacciandosi alla rete di teleriscaldamento dell’area metropolitana di Torino del Gruppo Iren e portando a Le Gru il calore prodotto da sistemi ad alta efficienza energetica e sostenibili sotto il profilo ambientale, essendo l’esito di processi di economia circolare quale la termovalorizzazione e la cogenerazione. Questo straordinario passaggio, frutto di un processo di progettazione comune durato due anni, permette di azzerare i consumi diretti di gas metano di Le Gru pari a circa 300.000 metri cubi all’anno e di ridurre in modo netto le emissioni totali di anidride carbonica, passando da 242 g CO 2 /kWh a 165 g CO 2 /kWh, con una ulteriore prospettiva di diminuzione nel corso degli anni grazie a un puntuale piano di efficientamento degli impianti.

La scelta del teleriscaldamento, estremamente significativa sul fronte della sostenibilità ambientale, consentirà di evitare ogni anno l’emissione di circa 300 tonnellate di CO2, pari a oltre 200 automobili circolanti in meno in città.

I lavori di posa della rete di teleriscaldamento sono già stati avviati da Iren e tramite un percorso della lunghezza di circa un chilometro interesseranno, nei prossimi mesi, corso Allamano e via Crea. La rete alimenterà la centrale termica del centro commerciale composta da scambiatori di calore della potenza termica di circa 10 MW.

Il progetto si colloca all’interno degli obiettivi di Corporate Social Responsability del gruppo Klepierre per uno shopping responsabile e leit motiv nel lavoro della Direzione di Le Gru. Il mall di Grugliasco mette al centro della propria filosofia di sviluppo la promozione di valori condivisi, per ribadire con costanza agli oltre 12 milioni di visitatori che ogni anno passano nel Centro le responsabilità che ogni singolo individuo ha nei confronti del mondo e delle persone che lo abitano. Così sotto il cappello Act for Good sono davvero tantissime le iniziative che quotidianamente sono promosse da Le Gru, suddivise in Act for the Planet, Act for Territories e Act for people, caratterizzando l’esperienza di chi entra in contatto con il Centro. Non solo shopping, ma il grande mall come vetrina e veicolo di comunicazione potente, che con lungimiranza viene utilizzata in maniera proattiva e concreta offrendo cultura, intrattenimento, servizi, raccolte fondi, promozione di enti e iniziative sociali, benessere, sostenibilità, ambiente, occupazione, educazione, e molto altro, grazie a consolidate relazioni fattive con il territorio e le istituzioni.

Uno dei cardini dello sviluppo sostenibile è l’attenzione all’ambiente e alla transizione ecologica: Le Gru è uno dei pochi centri commerciali in Italia certificato ISO 14001. E’ già certificata Breeam in-Use e sta lavorando per ottenere il protocollo BREEAM In-Use a livello Excellent. BREEAM In-Use è un metodo di valutazione ambientale che consente a investitori immobiliari, proprietari, gestori e occupanti di determinare e promuovere miglioramenti sostenibili nelle prestazioni operative dei loro edifici. Fornisce benchmark e garanzia di sostenibilità per tutti i tipi di edifici e pone fra gli obiettivi anche la riduzione delle emissioni di CO2 totali, così come l’acquisto di energia prodotta da fonti rinnovabili al 100%.

“Dal 2019 abbiamo ridotto i consumi di energia a Le Gru del 40% attraverso un processo di ammodernamento di tutte le nostre strutture tecniche. Il nuovo accordo con Iren permetterà a Le Gru non solo di stringere relazioni sempre più forti con il territorio e le sue eccellenze, ma di avvicinarci sempre di più agli obiettivi di riduzione dei consumi generali che vogliamo raggiungere. – dichiara Davide Rossi, direttore di Le Gru ­– Il nostro Centro ha avviato un programma di ristrutturazioni che ci porteranno ad aumentare ancora il confort ambientale e l’efficienza generale per esempio attraverso un nuovo cappotto termico e nuovi chiller (macchine per la refrigerazione) con compressori modulari e UTA (unità di trattamento dell’aria) di ultima generazione” aggiunge Roberto Billetto facility manager di Le Gru.

“Questo importante accordo – dichiara l’Amministratore Delegato di Iren Energia Giuseppe Bergesio – costituisce un ulteriore passo avanti nell’ambito del piano di espansione del teleriscaldamento sull’area metropolitana di Torino. La diffusione di questo servizio nelle grandi aree dedicate alle attività commerciali presenti nella cintura torinese genererà un significativo miglioramento della qualità ambientale e renderà ancora più sostenibili l’offerta commerciale, logistica e industriale di queste infrastrutture”.