Funamboli, luci artistiche, mercatini, presepi: da fine mese Moncalieri accende il Natale

Manca poco più di un mese al Natale, ma a Moncalieri è già tutto pronto per celebrare al meglio la festa più attesa dai bambini e dalle famiglie: in programma oltre un mese di spettacoli, appuntamenti culturali e animazioni per grandi e piccini.

Sono già adesso soldi out, come ha sottolineato il sindaco Paolo Montagna, i due eventi in programma nei prossimi due fine settimana: Moncalieri Magica il 23-24 novembre, che punta a trasformare il Castello Reale in Hogwarts, per far vivere a grandi e piccini emozioni in stile Harry Potter, così come è già tutto esaurito per il Bagna Cauda Day in programma venerdì 29.

La novità di Mooncalieri Dreaming

E proprio il 29 novembre (e il giorno dopo, sabato 30) si accende ufficialmente il Natale della città, con una chicca assoluta: con Mooncalieri Dreaming, grazie a Cirko Vertigo, alle ore 18 manderà in scena in piazza Vittorio Emanuele II uno spettacolo che terrà il pubblico con il fiato sospeso: Giulia Cammarota, unica funambola in Italia a camminare a grandi altezze, attaverserà la piazza in equilibrio sopra ad un cavo lungo quasi 100 metri. Insieme a lei, le acrobate aeree di Collettivo Binario Zeroe la danza verticale - sulla facciata dei palazzi - delle artiste di Vertical Waves Project.

Torna Moncalieri in luce

Nello stesso giorno ecco tornare “Moncalieri in luce”, lo spettacolo di luci e proiezioni animate che torneranno ad accendere fino al 6 gennaio i quattro luoghi storici simbolo di Moncalieri: il ponte dei Cavalieri Templari, la Porta Navina, piazza Vittorio Emanuele II e il Castello Reale. Il tema di quest’anno sarà un vero e proprio cameo alle origini della città e alla sua storia, profondamente intrecciata non solo con quella del capoluogo ma anche con i destini d’Italia. Come in una vera e propria fiaba natalizia, il videomapping in Piazza Vittorio Emanuele II ripercorrerà alcuni fra i momenti storici più particolari fino a riunire - in un suggestivo spettacolo di luci ed effetti speciali - passato, presente e futuro.

Luminarie anche nelle borgate

"Racconteremo la storia di Moncalieri in ogni sito che sarà illuminato grazie ad Enel X, creando emozioni per contribuire in modo positivo alla candidatura di Moncalieri Capitale italiana della cultura 2028", ha detto il sindaco Montagna. La novità di questo 2024 è che sarà illuminata anche la pavimentazione centrale della piazza, illuminazione che diventerà permanente dopo il 7 gennaio. Ma non solo: oltre 200 luminarie saranno accese anche nelle borgate e nelle periferie di Moncalieri.

Il programma entra nel vivo da domenica 1 fino al 23 dicembre, con un fitto calendario di appuntamenti di tutti i generi. Il palco allestito in Piazza Vittorio Emanuele II vedrà un fitto alternarsi di fiabe dal mondo, maghi e prestigiatori, musica dal vivo e dj set, danza e teatro, con un programma dedicato per ogni weekend, dal primo pomeriggio fino alle ore 20.

