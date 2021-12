Parcheggiatori abusivi davanti al San Giovanni Bosco, i vigili sanzionano un 32enne

Martedì pomeriggio, agenti della Polizia Municipale in abiti civili sono intervenuti davanti all'Ospedale San Giovanni Bosco per contrastare l'attività dei parcheggiatori abusivi che stazionano sul piazzale antistante la struttura.

I vigili hanno fermato un uomo privo di documenti. Altre due persone si sono immediatamente date alla fuga non appena si sono accorte dell'arrivo degli agenti. La persona fermata è stata accompagnata al Comando di via Bologna, dove è stata identificata e fotosegnalata. Si tratta di un marocchino di 32 anni, regolare sul territorio cittadino, al quale è stata comminata una sanzione di oltre 700 euro per l'esercizio dell'attività di parcheggiatore ai sensi art.7 c.15 bis del Codice della Strada. Anche i proventi dell'attività abusiva, 14 euro, sono stati sequestrati.

Il parcheggio antistante l'ospedale è da tempo oggetto di monitoraggio quotidiano da parte della municipale che nei prossimi giorni, anche a causa del proliferare dei parcheggiatori abusivi, intensificherà sia i passaggi di controllo ordinario delle pattuglie, sia gli interventi mirati in abiti civili coadiuvati dai reparti specialistici.