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Cronaca | 07 aprile 2026, 10:47

Alcol in strada e schiamazzi, le domeniche fuori controllo in via Di Nanni

La protesta dei cittadini: “Con la bella stagione riecco i soliti problemi”

Bottiglie vuote e cartoni della pizza abbandonati vicino a un cestino dei rifiuti

Bottiglie vuote e cartoni della pizza abbandonati vicino a un cestino dei rifiuti

Basta una calda domenica pomeriggio qualunque di inizio primavera ed ecco che il tratto pedonale di via Di Nanni torna a fare i conti con alcol a fiumi  e degrado. 

Alcol e musica 

Secondo quanto riportato da alcuni cittadini della zona San Paolo, una decina di persone si sarebbe trattenuta per ore davanti a un esercizio commerciale, consumando alcolici e ascoltando musica ad alto volume. Il gruppo, descritto come “in continuo movimento tra marciapiede e piazzetta dell’ex innaffiatoio”, avrebbe occupato l’area dalle 14 fino alle 21.

Schiamazzi fino a tardi 

Facile imaginare il risultato: oltre alle bottiglie di birra abbandonate vicino ai cestini (solita fastidiosa eredità) i residenti hanno dovuto fare i conti con i soliti schiamazzi e con comportamenti considerati incivili. “Noi segnaliamo i problemi ma con la bella stagione le criticità tornano a galla” ha raccontato un residente, scegliendo la via dell’anonimato. 

La piazzate delle polemiche 

Nel mirino la piazzetta dell’ex innaffiatoio, indicata come un punto particolarmente sensibile, a causa della presenza di gruppi diversi di avventori. Motivo che porterà il quartiere a chiedere un nuovo intervento sul fronte politico.


 

Philippe Versienti

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