Alcol in strada e schiamazzi, le domeniche fuori controllo in via Di Nanni

Basta una calda domenica pomeriggio qualunque di inizio primavera ed ecco che il tratto pedonale di via Di Nanni torna a fare i conti con alcol a fiumi e degrado.

Alcol e musica

Secondo quanto riportato da alcuni cittadini della zona San Paolo, una decina di persone si sarebbe trattenuta per ore davanti a un esercizio commerciale, consumando alcolici e ascoltando musica ad alto volume. Il gruppo, descritto come “in continuo movimento tra marciapiede e piazzetta dell’ex innaffiatoio”, avrebbe occupato l’area dalle 14 fino alle 21.

Schiamazzi fino a tardi

Facile imaginare il risultato: oltre alle bottiglie di birra abbandonate vicino ai cestini (solita fastidiosa eredità) i residenti hanno dovuto fare i conti con i soliti schiamazzi e con comportamenti considerati incivili. “Noi segnaliamo i problemi ma con la bella stagione le criticità tornano a galla” ha raccontato un residente, scegliendo la via dell’anonimato.

La piazzate delle polemiche

Nel mirino la piazzetta dell’ex innaffiatoio, indicata come un punto particolarmente sensibile, a causa della presenza di gruppi diversi di avventori. Motivo che porterà il quartiere a chiedere un nuovo intervento sul fronte politico.



