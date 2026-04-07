Erano il terrore di San Salvario: arrestati quattro giovani che avevano rapinato un ucraino e un pachistano a suon di botte

Tre egiziani e un tunisino, di età compresa tra i 19 e i 25 anni, sono stati colpiti da un’ordinanza di custodia cautelare perché ritenuti responsabili, a vario titolo, di rapina in concorso. A effettuare l'operazione è stata la Polizia.

Sono in particolare due gli episodi, entrambi avvenuti nel quartiere San Salvario a gennaio del 2025: gli investigatori ritengono con un cittadino egiziano di 19 anni abbia partecipato a entrambi gli episodi.



Nella prima rapina, avvenuta in via Nizza nel tardo pomeriggio, due dei quattro arrestati, in concorso con altre persone, avevano rapinato del borsello un cittadino ucraino. La vittima era stata avvicinata con la richiesta di una sigaretta, per poi essere aggredita. L’uomo si è difeso, m è stato colpito alle spalle con una catena: a quel punto uno dei soggetti ha preso la refurtiva e si è dato alla fuga insieme ai complici che dividevano le proprie strade.



Solo pochi giorni dopo, nel primo pomeriggio in via Berthollet, uno dei partecipanti alla prima rapina, il diciannovenne egiziano, con la compliticità di altre persone, ha rapinato un cittadino pakistano impossessandosi di una bicicletta elettrica del valore di 850 euro. La vittima è stata accerchiata da un gruppo di persone, è stata spintonata, colpita da una ginocchiata alle spalle e da un pugno alla testa. Uno degli aggressori è così riuscito a impossessarsi della bicicletta e si è allontanat a bordo del mezzo rubato. La vittima ha anche cercato di mettersi all’inseguimento dell’uomo in fuga con la sua bici, ma è stato ulteriormente aggredito a calci e pugni dai complici. Caduto a terra, è stato ancora picchiato; nella circostanza uno degli aggressori, proprio il diciannovenne egiziano, ha tentato di colpire la vittima con un tombino sradicato per strada.



Due delle persone arrestate sono state rintracciate dagli agenti del Commissariato Barriera Nizza sul territorio torinese, per un terzo soggetto il provvedimento è stato notificato in carcere dove già si trova per altri motivi. La Squadra Mobile di Campobasso ha, infine, rintracciato l’ultimo degli indagati nel capoluogo molisano.