Due aggressioni a sanitari all'ospedale di Ciriè, Nursing Up: "Chiediamo protocolli di sicurezza più rigidi"

Due episodi di violenza nei confronti degli operatori sanitari dell'ospedale di Ciriè.

A segnalare quanto accaduto nel corso di una settimana è il sindacato Nursing Up Piemonte e Valle d'Aosta.



Il primo episodio è avvenuto nel pomeriggio del 31 marzo presso il Dipartimento di Emergenza e Accettazione: un uomo ha aggrerdito un professionista sanitario chiamato per una consulenza, strattonandolo e afferrandolo al collo. L'operatore è stato salvato dall'intervento dei colleghi.

Il secondo episodio, nella notte del 4 aprile, ha riguardato un altro individuo che ha dato in escandescenze nei pressi della Radiologia, arrivando a danneggiare le strutture e a infrangere il vetro delle teche degli estintori.

In entrambi i casi è stato richiesto l'intervento urgente dei Carabinieri della compagnia di Ciriè e di altre unità di supporto.

"Il nodo della cosiddetta 'flagranza di reato' è diventato un alibi normativo che, nei fatti, paralizza l'intervento e lascia soli i sanitari poiché, spesso, impedisce un arresto immediato se l’atto violento si è consumato al momento dell’arrivo della pattuglia, lasciando i sanitari in una condizione di estrema vulnerabilità proprio nel luogo dove dovrebbero sentirsi più protetti. È un cortocircuito inaccettabile tra legge e realtà", afferma Marco Boccacciari, referente sindacale Nursing Up per l'ASL TO4.

"Non basta solidarietà postuma. Il personale sanitario chiede protocolli di sicurezza più rigidi e una presenza costante di presidi di sorveglianza - continua Boccacciari e Claudio Delli Carri, segretario regionale Nursing Up Piemonte e Valle d’Aosta - Senza tutele legali e fisiche immediate, il rischio è che il front office della sanità pubblica diventi una zona franca dove la violenza resta impunita".

"Gli operatori sanitari lavorano quotidianamente in condizioni di forte pressione e non possono essere esposti anche al rischio concreto di aggressioni fisiche. Non è accettabile che si debba attendere il peggio prima di poter intervenire in modo efficace", conclude Delli Carri.