Drammatico incidente a Cavour: perde la vita un motociclista di 46 anni

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto intorno alle 21 di oggi, lunedì 6 aprile, a Cavour, in via Pinerolo, per un incidente stradale che ha coinvolto una moto su cui viaggiavano due persone, scontratasi sulla 589, contro un Renault Master, guidato da un 25enne di Prarostino.

Morto un uomo di 46 anni, ferita una donna di 30

Un uomo di 46 anni è deceduto, Michele Muller di Campiglione Fenile, mentre la donna di 28 anni, che viaggiava sulla Suzuki con lui, è rimasta ferita e ha riportato diverse fratture. I sanitari che l'hanno soccorsa l'hanno trasportata all'Ospedale di Pinerolo.

26enne gravemente ferito nel ribaltamento auto

Poco prima delle 20 ad Angrogna, in Località Ciabas 69, invece, l'equipe del servizio Regionale di Elisoccorso ha soccorso un ragazzo di 26 anni rimasto coinvolto in un'incidente stradale con auto ribaltata. Il paziente è stato trasportato all'ospedale di Pinerolo. Codice rosso per dinamica.