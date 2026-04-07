Travolto nel cuore di Crocetta: 80enne muore investito da un'auto

Un grave incidente stradale si è consumato poco fa nel cuore del quartiere Crocetta. In via Cristoforo Colombo 27, un uomo di circa 80 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un veicolo.

L'intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero con un'ambulanza che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano: le ferite riportate nell'impatto si sono rivelate fatali e ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

Accertamenti in corso

Al momento non sono state rese note le generalità della vittima né l'esatta dinamica del sinistro. Le autorità sono impegnate nei rilievi necessari a ricostruire la traiettoria del veicolo e accertare eventuali responsabilità. Il tratto di strada interessato dall'incidente è stato temporaneamente delimitato e messo in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi giudiziari.