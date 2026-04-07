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Cronaca | 07 aprile 2026, 13:51

Zone rosse, Borgo Vittoria e Madonna di Campagna chiedono il divieto notturno di alcolici

La Circoscrizione 5 punta a estendere il provvedimento alle aree più a rischio

Zone rosse, Borgo Vittoria e Madonna di Campagna chiedono il divieto notturno di alcolici

Due aree nevralgiche, Borgo Vittoria e Madonna di Campagna, incluse nella delibera sul divieto di vendita di bevande alcoliche per asporto nelle ore notturne. E’ l’idea della Circoscrizione 5 che chiede alla Città due nuove zone rosse.

L’attuale proposta, che vieta l’asporto di alcolici in lattina o vetro dalle 21 alle 7, esclude però i quartieri segnalati come più problematici dai residenti e dai commercianti, dove il consumo incontrollato di alcol genera degrado e rischi per la sicurezza.

Ballatore: “Delibera parziale”

“Non possiamo accettare una delibera parziale che lasci scoperte aree prioritarie segnalate da mesi” sottolinea il coordinatore al Commercio, Chiaffredo Ballatore. “Chiediamo che le richieste discusse e validate in Commissione diventino vincolanti prima dell’approvazione definitiva del provvedimento”.

Le vie interessate

Per Borgo Vittoria, la zona interessata comprende l’area tra corso Venezia, via Stradella, via Bibiana e corso Grosseto, mentre per Madonna di Campagna l’attenzione è puntata su via Borgaro, via Foligno, via Stradella, largo Giachino e via Verolengo.

All’attenzione del prefetto

La questione è già stata portata all’attenzione del prefetto nell’ultimo tavolo di osservazione per ordine e sicurezza circoscrizionale. “Ho chiesto espressamente al prefetto di attenzionare le richieste che l’ente decentrato porta all’amministrazione centrale, ma puntualmente vengono disattese,” ha aggiunto Ballatore.

Secondo la Circoscrizione 5 senza l’inclusione di queste aree la delibera rischia di risultare incompleta, spostando semplicemente il problema del consumo molesto da una via all’altra senza risolvere l’emergenza alla radice.

Philippe Versienti

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