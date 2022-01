Chieri, nuovo piano del traffico. Sacco: "Era necessario un incarico esterno?"

Polemiche sul nuovo piano del traffico del Comune di Chieri. Ad accendere i riflettori è Rachele Sacco, consigliera comunale Progetto per Chieri – Salviamo l’Ospedale Insieme: "L’Assessore alla Viabilità del Comune di Chieri Paolo Rainato ha annunciato l’incarico alla ditta Polinomia di Milano per la realizzazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) per la “modica” cifra di 67.643 euro".



"Dopo mesi e mesi di annunci di cambi di viabilità vari ed “esperimenti” viari, l’Assessore Rainato annuncia la modifica al PGTU – dice Sacco – la questione è quella di aver messo il carro davanti ai buoi e forse le modifiche andavano previste e progettate prima nel PGTU, che li inquadrava più organicamente nella gestione dell’intero traffico cittadino, prima di venire applicate disordinatamente o sperimentate sulla pelle di automobilisti, attività commerciali e chieresi in generale. Ben venga la realizzazione e l’adeguamento di questo importante strumento di pianificazione, ma l’ulteriore domanda che mi sorge spontanea è: all’interno del Comune non c’erano competenze sufficienti per questo lavoro? Era, quindi, assolutamente necessario conferire al costo di quasi settantamila euro un incarico esterno? Sono certa che esperti della gestione del traffico cittadino chierese ce ne siano anche tra il personale, ma evidentemente per l’Amministrazione non saranno stati sufficienti. Ora, mi auguro sinceramente, che nella redazione di questo fondamentale documento vengano coinvolti il più possibile tutti i soggetti interessati, in particolare le attività commerciali, come quelle del centro, che in tema di viabilità negli ultimi tempi hanno dovuto ingoiare parecchi rospi e subire più che condividere certe scelte dell’Amministrazione".