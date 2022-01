Ethereum: tutto quello che c'è da sapere

Il mercato delle criptovalute vale miliardi di dollari e il loro valore sembra essere in continua crescita. Insieme a Bitcoin, a governare la capitalizzazione sul mercato delle monete digitali troviamo Ethereum, che come scopriremo in questo articolo è ben più di una criptovaluta.

Ethereum è una piattaforma blockchain in continua evoluzione governata dalla cripto Ether, a oggi la vera competitor di Bitcoin.

Cerchiamo di capire come ha fatto Ethereum a diventare così potente e quali sono le sue principali caratteristiche.

La sua storia

L’ ideatore di Ethereum è Vitalik Buterin, che insieme a un gruppo di altri sviluppatori con la passione per il mondo delle criptomonete, nel 2013 hanno sviluppato la piattaforma Ethereum. Con ogni probabilità, questo gruppo di giovani universitari non si sarebbe mai potuta immaginare un risultato tanto positivo.

Ethereum nasce con l’intento di rispondere a diverse esigenze nel mondo digitale prima di tutto, ma non solo. Tra le novità introdotte da questa blockchain ci sono Smart Contract, “contratto intelligenti” e DApp, “applicazione decentralizzata”.

La moneta digitale Ether arriva nel 2014, quando con una soluzione di crowfunding, i programmatori di Ethereum decidono di offrire la cripto della piattaforma a chiunque la volesse acquistare.

Nel 2015 Ethereum sbarca ufficialmente sul web e il suo co-fondatore riceve il prestigioso World Technology Award per la sua invenzione.

In pochi anni, questa nuova realtà blockchain ha riscosso un enorme successo e la capitalizzazione sul mercato continua a salire e oggi vale svariati miliardi.

Di cosa si tratta

Ethereum è una piattaforma blockchain che permette di creare smart contracts e applicazioni decentralizzate. Il motore di Ethereum sono gli Ether, la cripto che permette di sviluppare la piattaforma. Le similitudini tra Bitcoin ed Ethereum sono diverse perché entrambe si sviluppano grazie alla blockchain, ma mentre Bitcoin è “solo” una moneta digitale, Ethereum è una rete basata su questa tecnologia e non una valuta digitale.

È quindi un errore pensare a Ethereum come a una criptovaluta: Ether è la moneta di Ethereum, la piattaforma blockchain degli smart contracts.

Inoltre, essendo open source, permette a tutti di contribuire al suo miglioramento, dopo aver ricevuto il consenso da parte della Ethereum Foundation.

Fare trading con le monete digitali

I Bitcoin, insieme agli Ether, sono le monete digitali che fra tutte interessano gli investitori per la maggiore grazie al loro continuo aumento di valore.

Entrambe le monete digitali sono sul podio della capitalizzazione del mercato, rispettivamente hai primo e al secondo posto con un valore che supera svariati miliardi di dollari.

Il settore del trading non è stato escluso da tanta popolarità, ed è il mondo degli investimenti ad aver creduto nei progetti Ethereum e Bitcoin.

Per investire in monete digitali non serve essere degli esperti, anche se un po’ di conoscenza del mercato è utile ed è importante considerare i rischi ai quali si è esposti.

È corretto investire creando una strategia che permetta di tenere sotto controllo i propri fondi e limitare le perdite.

I pro e i contro degli Ether

Le potenzialità di Ethereum sono molte e la piattaforma blockchain versatile è in continuo sviluppo. Se da una parte la rete Ethereum continua a produrre migliorie al suo sistema, dall’altra gli Ether, come il resto delle monete digitali, hanno i loro vantaggi e svantaggi.

Iniziamo dalle note positive, e per prima la possibilità d'inviare e ricevere Ether in qualsiasi momento e da tutte le parti del mondo istantaneamente.

Le transazioni che avvengono all’interno della piattaforma sono sicure e crittografate, quindi i dati personali non sono contenuti al loro interno e garantisce zero rischi per i furti d'identità.

Inoltre, le transazioni che avvengono su Ethereum richiedono bassi costi di commissione rispetto alla maggioranza delle monete digitali, Bitcoin compreso.

D’altro canto, gli Ether sono ancora lontani da essere accettati come forma di pagamento vera e propria, e per il momento il loro utilizzo è destinato alla sviluppo di Ethereum e al mondo del trading. Inoltre, al pari di Bitcoin, anche gli Ether sono caratterizzati da un valore volatile che rende difficile poterli introdurre nel sistema economico tradizionale.