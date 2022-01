Sgomberato all'alba il centro sociale La Molla: presidio di solidarietà in corso Palermo [FOTO]

Con un blitz all'alba, questa mattina la Digos di Torino ha sgomberato il centro sociale anarchico La Molla , in via Bersezio 3. Sei gli occupanti, che inizialmente hanno raggiunto il sottotetto, ma dopo pochi minuti di trattativa sono scesi e sono stati identificati .

Immediata la reazione di Radio BlackOut, che ha lanciato un appello per ritrovarsi in corso Palermo, per un presidio in solidarietà degli occupanti sgomberati. Gli anarchici erano entrati nella palazzina a fine ottobre, dopo esser stati cacciati da Le Serrande di corso Giulio Cesare.

“Un grazie alla Digos, Prefettura e Questura per l'avvenuto sgombero di questa mattina in via Bersezio. Importante segnale all'area anarchica di Torino. Ora mi aspetto un segnale da parte della politica cittadina per la richiesta di sgombero anche per gli edifici comunali come Askatasuna occupato da più di 20 anni e un ripensamento all'affitto agevolato a Radio Blackout che segue sgombero dando indicazioni agli ex occupanti, come sempre” è il commento di Patrizia Alessi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 7.