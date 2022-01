"Negli occhi di mia madre (Il Mammone)", una piece di grande qualità al teatro Matteotti di Moncalieri

Per chi ama il teatro di qualità è un'occasione da non perdere. Quella matassa ingarbugliata che si chiama «famiglia» è al centro de Negli occhi di mia madre (Il Mammone), la nuova rappresentazione teatrale di François-Xavier Frantz, che andrà in scena domani, sabato 29 gennaio, alle ore 21 al Teatro Civico Matteotti di Moncalieri .

"Laura sta facendo i bagagli per andarsene da casa “per sempre”. Fausto va nel panico perché aspetta una persona, forse “una cliente”, che potrebbe arrivare da un momento all’altro". Comincia così Il mammone, che si affida ai personaggi di una Mamma, una Moglie (madre anche lei) e un figlio (che è anche marito e padre): 6 “ruoli” per 3 personaggi. La pièce è un fuoco di artificio che si sviluppa in un “giocoso carnage famigliare” in cui nervosismo e mal sopiti rancori deflagreranno in una parossistica esplosione di verità comiche quasi scandalose, perché inconfessabili. Così, in una corsa folle dietro le apparenze, si sveleranno segreti di famiglia, giochi perversi ed esilaranti e altre complicità inaspettate, fino a non capire più chi sia il più dipendente dall’altro, al di là di ogni evidenza.