Moncalieri, raid dei ladri al cimitero: portati via vasi, fiori e piccoli oggetti

Si avvicina la ricorrenza di Ognissanti, cui segue quella del 2 novembre, dedicata ai propri cari defunti, ma c'è chi non ha rispetto neppure dei morti. Nei giorni scorsi il cimitero di Moncalieri è stato fatto oggetto di un nuovo raid dei ladri di vasi, fiori e piante.

Scattata la denuncia alla Polizia locale

Cose dal valore economico minimo, ma di enorme valenza affettiva. Su Facebook è montata l'indignazione di chi ha trovato la tomba di un genitore o di un nonno spogliata di un vasetto di fiori o di alcuni piccoli oggetti posti a ricordo di un parente defunto. Sono subito scattate le denunce alla Polizia locale, con la speranza che le telecamere possano aiutare a risalire all'identità di chi si è reso protagonista di un gesto tanto vile.

Spaccata nella notte tra venerdì e sabato

Intanto, nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 ottobre, a Moncalieri si è registrata anche una spaccata in un negozio di recente apertura tra il centro commerciale 45° Nord e il Burger King: i ladri hanno sfondato la porta di ingresso e una volta all’interno hanno arraffato tutto quello che potevano.

Subito allertati i carabinieri, che ora stanno investigando sull'accaduto, per capire se si tratta di una banda già protagonista di altre azioni furtive nella cintura sud di Torino.