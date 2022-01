Gli assessori Pentenero e Rosatelli in visita al carcere delle Vallette

Più in particolare - aggiungono Pentenero e Rosatelli, "si è parlato dei diritti dei detenuti e delle condizioni di vita nella struttura di reclusione, di tutela della salute con particolare attenzione alle cure da garantire alle persone che soffrono di malattie mentali, e di opportunità di formazione e lavoro da svolgere all'esterno da poter offrire a coloro che stanno estinguendo la pena o sono in uscita dal carcere. Quest'ultimo tema importante per aiutare il reinserimento sociale di chi ha scontato e sta terminando di scontare la propria pena e, dato non meno rilevante considerando le attuali condizioni di sovraffollamento del carcere, per favorire il decongestionamento della struttura".

Nel corso dell'incontro, Pentenero e Rosatelli hanno anche evidenziato "l'importanza del lavoro svolto della garante Monica Gallo, che può contare sul pieno sostegno dell'Amministrazione comunale".