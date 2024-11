Aspettando Torino 2025, un mese di appuntamenti aspettando le Universiadi invernali

Arriva Aspettando TORINO 2025 FISU World University Games , un mese di appuntamenti che, da a , animerà il cortile 3 e il padiglione 5 del Centro Commerciale Lingotto per festeggiare l’arrivo dei giochi universitari invernali.

Cinque aree tematiche, per coinvolgere bambini e adulti in sfide di pattinaggio, biathlon, sci di fondo, curling e tante altre sorprese! Per l’occasione saranno infatti allestite una pista da pattinaggio con ghiaccio sintetico (9mx23m), una pista di curling (2mx9m), un mini-campo da hockey su ghiaccio (4mx9m), una pista da sci di fondo e un campo di tiro alla carabina (3mx8m).