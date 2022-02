Inalpi è finalista con Burro salato e Finette Burger agli European Private Label Awards 2022

Gli European Private Label Award sono nati nel 2017, per selezionare e riconoscere i prodotti più innovativi e di maggiore impatto in vendita nei supermercati europei a marchio del distributore attraverso la valutazione di una qualificata giuria, composta da esperti internazionali, che esamina ciascun prodotto in base a tre parametri fondamentali: Innovazione, Presentazione e Gusto. Dalla selezione sono stati individuati 56 prodotti suddivisi in 14 categorie da cui, nel mese di marzo 2022, saranno proclamati i vincitori.

Per Inalpi, che ha fatto dell’innovazione di prodotto e dell’alta qualità il proprio mantra, è il concretizzarsi, e l’evidente legittimazione a livello europeo, di un costante percorso di crescita. Il continuo lavoro di ricerca e sviluppo, di innovazione e di crescita della filiera corta e certificata, fanno di Inalpi un partner strategico per la marca privata, per la quale vengono infatti realizzate referenze di elevato standard qualitativo che rappresentano la naturale prosecuzione di un lavoro di crescita e attenzione quotidianamente portato avanti dall’azienda di Moretta. Un partner con il quale percorrere una strada di scambio e crescita, un piano che si realizza grazie alla condivisione di progetti e programmi di sviluppo, un cammino che si concretizza in ogni singolo passaggio dalla ricettazione alla produzione. Inalpi è quindi l’ideale compagno di viaggio per la realizzazione di prodotti che intrinsecamente portano i valori fondanti dell’azienda lattiero-casearia piemontese: buono, giusto e sicuro. Valori che si uniscono ad una vocazione che percorre le vie dell’innovazione con atti concreti come la creazione del centro ricerca&sviluppo InLab Solutions, il vero nucleo da cui nascono idee, prodotti e nuovi percorsi.