Con il progetto LISA, la Croce Rossa offre ad 8 persone un'esperienza formativa nel polo di Bussoleno

Un’opportunità di crescita e di autonomia per persone in condizioni di vulnerabilità. Nell’ambito del Progetto LISA – Lavoro, Inclusione, Sviluppo, Autonomia, la Croce Rossa Italiana offre la possibilità di vivere un’esperienza formativa e residenziale a Bussoleno, all’interno del Polo Logistico del Comitato CRI di Susa. L’offerta è rivolta a persone prese in carico dai servizi sociali della Regione Piemonte e sono ancora 8 i posti disponibili.

Le persone selezionate seguiranno corsi di agricoltura sociale e di lingue, parteciperanno a laboratori ed attività culturali e sarà garantito loro vitto, alloggio e un sussidio economico (attraverso l'attivazione di un “P.A.S.S.”). Al termine dell’esperienza, poi, insieme agli operatori della Croce Rossa Italiana, saranno esplorate eventuali opportunità di inserimento lavorativo.

Per partecipare è necessario inviare la propria richiesta per email a progetto.lisa@cri.it entro il 18 febbraio. Il progetto LISA è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.