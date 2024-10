A Torino è già tempo di Capodanno: sequestrati 800 chili di prodotti pirotecnici nelle cantine di una casa Atc di via Gottado

Nel pomeriggio di ieri, a seguito della segnalazione di alcuni cittadini, agenti del Reparto Informativo Sicurezza Integrazione della Polizia Locale hanno effettuato un controllo nello stabile di proprietà Atc di via Gottardo 275 , interno 5, per verificare l'effettiva occupazione abusiva delle cantine.

Successivamente l’uomo, su richiesta degli agenti, ha aperto due locali a lui assegnati all’interno dei quali erano depositati illegalmente scatoloni contenenti articoli pirotecnici di varia tipologia, per un totale di circa 800 chilogrammi, che sono stati immediatamente posti sotto sequestro e trasportati in un luogo sicuro.

L’uomo è stato denunciato per deposito di materiali esplodente in assenza di licenza. “Questa operazione sottolinea l'importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni – afferma Marco Porcedda, assessore alla Polizia Municipale del Comune di Torino -. La presenza di articoli pirotecnici in luoghi non idonei rappresenta un serio rischio per la sicurezza dei residenti e, grazie al lavoro degli agenti, è stato possibile rimuovere questo pericolo e tutelare la salute pubblica. L’attenzione della Città e della Polizia Locale sul patrimonio dell’edilizia sociale e sulla sicurezza è molto alta, anche sul fronte delle occupazioni abusive, e continueremo a vigilare affinché simili situazioni non si ripetano”.