Fuga di gas in centro a Torino, ancora interdetta la zona di via Pietro Micca

Sono "verosimilmente collegati a una anomalia nelle linee elettriche, probabilmente tramviarie, i danneggiamenti alla tubazione Italgas" che hanno causato la fuga di gas e l'incendio della scorsa notte nel centro di Torino, in via Pietro Micca. Lo rende noto un portavoce Italgas, precisando che i tecnici dell'azienda sono stati "chiamati dai vigili del fuoco per un presunto odore di gas".

Ancora interdetta la zona di via Pietro Micca compresa tra piazza Castello e via XX Settembre.

Rientro occupanti solo dopo messa in sicurezza

Per consentire di lavorare in sicurezza a Vigili del fuoco, tecnici di Italgas, Iren e Smat, è stata interrotta l’erogazione di gas e di energia elettrica negli isolati interessati, tra le via Pietra Micca e Viotti.

Sono in corso accertamenti sulle cause che possono aver danneggiato le tubazioni: la situazione è in evoluzione, ad avvenuta messa in sicurezza le utenze potranno essere ripristinate e si valuterà il rientro degli occupanti del fabbricato interessato.