Ex Maria Adelaide, Circoscrizione 7 soddisfatta per la nuova formula: "La zona ne trarrà giovamento"

Nei giorni scorsi è stato presentato ufficialmente il progetto per la riqualificazione dell'ex ospedale Maria Adelaide di lungo Dora Firenze 87 a Torino targato Ream Sgr, che prevede la realizzazione di uno studentato privato Camplus con un terzo delle stanze convenzionate con il diritto allo studio Edisu e di 500 metri quadri di presidio sanitario pubblico.

La soddisfazione della Circoscrizione 7

L'idea ha incontrato i favori della Giunta della Circoscrizione 7 di Torino. A esprimere soddisfazione, in particolare, sono il presidente Luca Deri e il suo vice con deleghe alla sanità e ai servizi sociali Ernesto Ausilio: "L'ex ospedale Maria Adelaide - dichiarano – torna finalmente ad essere un presidio pubblico, con una parte sociosanitaria come da noi richiesto; Asl si metterà all'opera già nei prossimi mesi".

I due ritengono la progettualità strategica per il quartiere Aurora ed in particolare per borgo Rossini: "Sarà – concludono – una presenza importante per il territorio sia grazie ai suoi servizi sanitari, che all'indotto economico: la zona ne trarrà sicuramente giovamento".