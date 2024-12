Nel 2025 a Torino mercati aperti anche al pomeriggio

Il 2025 si apre con una novità nel commercio: a Torino alcuni mercati, in via sperimentale, saranno aperti anche al pomeriggio. I primi due test, che partiranno a fine gennaio, saranno fatti su piazza Campanella e corso Taranto.

L'obiettivo dell'iniziativa è rilanciare queste due aree di vendita, rispettivamente di Parella e Barriera di Milano, che negli ultimi anni sono in sofferenza e patiscono la concorrenza dei supermercati. In particolare in corso Taranto ci sono circa 60 stalli, ma in media gli ambulanti presenti ogni giorno sono una decina. Stesso numero per piazza Campanella, dove i posteggi complessivi sono 39.