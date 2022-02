Mascherine all'aperto: da oggi non sono più obbligatorie anche a Torino e in Piemonte (ma attenzione agli assembramenti)

Addio mascherine all'aperto. Quella di oggi è una giornata a suo modo "rivoluzionaria" dopo due anni di lotta quotidiana alla pandemia. Anche a Torino e in Piemonte, infatti, decade l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale per naso e bocca quando ci si trova all'esterno.



È entrata infatti in vigore l'ordinanza firmata a Roma dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che consente dunque una maggiore "libertà" quando non ci si trova in luoghi chiusi. Ma visto che la battaglia contro il Covid non si può ancora dire vinta, resta sempre una certa prudenza da adoperare: ecco perché, anche se all'aperto, l'uso della mascherina resta obbligatorio in caso di assembramenti.



Conto alla rovescia, invece, in vista del 31 marzo, quando si ipotizza dovrebbe decadere anche lo Stato di Emergenza e, con lui, anche altre misure di prevenzione sanitaria. Una decisone che, ovviamente, sarà soppesata anche sulla base dell'andamento dei contagi e della campagna vaccinale, che comunque sembra aver ormai raggiunto percentuali decisamente elevate.