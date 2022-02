No Green pass, Liccione: “Corteo nonostante divieti, Forze Ordine disobbediscano al Governo e si uniscano al popolo”

“La pandemia di Covid è finita. Il vergognoso certificato sanitario non ha più alcun senso. Nessuno fermerà quindi il corteo pacifico" così Marco Liccione leader della Variante Torinese e del Movimento no Green pass Torino in vista della manifestazione che si svolgerà questo pomeriggio in Piazza Castello a Torino, alle ore 15.30. "Non riconosceremo, da ora in poi, alcuna restrizione. Invitiamo le Forze dell’Ordine e tutti gli apparati di sicurezza dello Stato a unirsi al popolo italiano, disobbedendo al Governo. L’ incompetente Mario Draghi e i suoi ministri, incapaci di svolgere il proprio lavoro, pongano attenzione al crescente malcontento sociale. Le esemplari proteste, dei nostri fratelli canadesi, sia un monito per Palazzo Chigi e per le autorità locali della nostra amata nazione. La misura è colma”.