Rai di Torino in crisi, sindacati e lavoratori chiedono alla politica di alzare la voce con Roma

La Rai a Torino vive un momento di crisi, con pochi programmi registrati nel Centro di Produzione di via Verdi, da un mese dedicato a Piero Angela, e un continuo calo di risorse e dipendenti. I sindacati dei lavoratori Rai hanno chiesto aiuto alla politica: auditi nelle commissioni lavoro e cultura hanno dipinto la situazione e ribadito come le decisioni chiave debbano essere prese da Roma.

"Mancano le produzioni e cala il personale"

"Non abbiamo più produzioni stabili - hanno spiegato - Il personale è in calo, chi va in pensione non viene sostituito adeguatamente e ci sono uffici che prima avevano 4-5 dipendenti e ora c'è una persona sola. Nonostante questo, Torino con un migliaio di lavoratori Rai è la seconda città dopo Roma. Chiediamo al Comune di farsi facilitatore, che il Comune possa aiutarci nella comunicazione. La Rai è sensibile alle richieste della politica: quando Lo Russo aveva difeso la Rai di Torino, il giorno dopo è arrivato Morgan a registrare 5 episodi di un programma, servono voci della politica che vengono ascoltate dalla Rai. Nei prossimi mesi sarebbe utile che con l'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione il sindaco Lo Russo e il Presidente di Regione Cirio chiedano di nuovo interlocuzioni".

La richiesta di portare una Direzione a Torino

Una soluzione che potrebbe portare miglioramenti, secondo i rappresentanti sindacali e i dipendenti, sarebbe portare a Torino una Direzione, come fatto da Milano. "Sarebbe interessante portare a Torino direzioni della Rai come quella culturale - hanno aggiunto - Avere le direzioni a Torino significherebbe che i programmi si fanno sul territorio. A Milano hanno portato una fetta di Rai Sport e il TG3 delle 12".

"Quello che chiedete - ha commentato la vicesindaca Michela Favaro - di avere un'azione congiunta con la Regione, che stiamo già mettendo in atto su altri settori, è importante per fare massa critica a livello nazionale. Non basta chiedere la difesa dei porti di lavoro, bisogna chiedere un investimento, una Direzione e la creazione di contenuti di valore aggiunto".