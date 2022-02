Torino primo grande Comune in Italia "Amico della Famiglia"

Torino primo grande Comune del nostro paese "Amico della Famiglia". La Città ha aderito all'iniziativa Network Family in Italia, che riunisce a livello nazionale oltre 100 realtà che intendono promuovere politiche per il benessere familiare: a presentare la proposta, che passerà lunedì in Consiglio Comunale, il gruppo consiliare del Pd

"Stati Generali della Famiglia"

"Siamo una novità - ha sottolineato la vice sindaca Michela Favaro - sul panorama nazionale. Ottenere questa certificazione ci impone di mappare quello che c'è già per le famiglie, quello che fanno i diversi attori come associazioni e terzo settore, oltre a leggere i bisogni dei cittadini. Proporremo poi anche delle iniziative: come primo passo dobbiamo creare un tavolo inter-assessorile, poi vogliamo dare vita agli Stati Generali della Famiglia".

"Voucher per le famiglie"