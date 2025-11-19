"La grammatica del rispetto" a Torino un incontro per imparare la cultura del rispetto

Nella settimana che precede la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), si terrà a Torino il 21 novembre alle ore 21, il talk “La grammatica del rispetto”, un appuntamento dedicato a comprendere come il linguaggio che utilizziamo ogni giorno possa contribuire a costruire — o a demolire — una cultura rispettosa e libera da stereotipi.

Organizzata dal Circolo Pd3 “Carpanini” , l’iniziativa nasce dalla convinzione che le parole non siano semplici strumenti neutri, ma mattoni culturali capaci di influenzare percezioni, relazioni, ruoli sociali e anche comportamenti.

“Imparare a usare la lingua italiana può combattere stereotipi, ghettizzazione e violenza?” sono al centro del dibattito.

La risposta degli organizzatori è chiara: sì.

Francesca Troise , presidente Circoscrizione 3; Maria Grazia Grippo , presidente Consiglio comunale di Torino; Ludovica Cioria vicepresidente Consiglio comunale di Torino; Nadia Conticelli presidente PD Piemonte e consigliera regionale, Laura Pompeo responsabile pari opportunità PD Metropolitano e consigliera regionale; Silvia Lorenzin* , avvocata e portavoce Democratiche Torino.